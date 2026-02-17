ËèÆü¤¿¤À»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1Æü¡¢1½µ´Ö¡¢1¥«·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤Ï¤­¤Ä¤¤¤¬¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Õ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¡Ø¿ÍÀ¸¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÂçÁ´¡½¡½ÄäÂÚ¤·¤¿¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë66¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÃÓÅÄµ®¾­Ãø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¸«¤¿À®¸ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®¸ù¡×¤ò¼´¤Ë¡¢1ÅÙ¤­¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿´¤«¤éËþÂ­¤Î¤¤