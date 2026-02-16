現地２月15日に開催されたFAカップの４回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人３選手が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムが田中碧を擁するプレミアリーグのリーズとホームで対戦した。古橋と岩田が怪我のためメンバー外、藤本がベンチスタートとなったなか、バーミンガムは序盤からゲームを支配して多くのチャンス作るも、ゴールが遠い。すると49分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上する。