「試合勘の不足からくる錆びつきかもしれない」FA杯で後半ATに決定機逸…26歳日本人に地元メディアは辛口「勝ち越しのチャンスを逃した」
現地２月15日に開催されたFAカップの４回戦で、古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人３選手が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムが田中碧を擁するプレミアリーグのリーズとホームで対戦した。
古橋と岩田が怪我のためメンバー外、藤本がベンチスタートとなったなか、バーミンガムは序盤からゲームを支配して多くのチャンス作るも、ゴールが遠い。すると49分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上する。
ビハインドを負ったホームチームは83分に藤本を投入。するとその６分後にパトリック・ロバーツの強烈ミドル弾で同点に追いつく。さらに90＋７分にはビッグチャンス。ゴール前でフリーになった藤本が味方のシュートがポストに当たって跳ね返ったボールに反応。しかし左足のシュートは相手のブロックに遭い、劇的逆転ゴールとはならなかった。
その後、試合は１−１のまま突入した延長戦でも決着がつかず、PK戦（２−４）の末にバーミンガムは惜しくも敗れた。
試合後、バーミンガムの地元メディア『Birmingham Live』が、この一戦に出場したバーミンガムのプレーヤーを採点。敗れはしたものの、格上相手に健闘した選手たちに対する高評価が並ぶなか、久しぶりの出場となった藤本にはチーム最低の「6.5点」を与えて、以下のように辛口の寸評を添えた。
「延長戦前に勝ち越しのチャンスを逃した。フジモトは何度かボールを失ってしまった。試合勘の不足からくる錆びつきかもしれない」
今季ここまで、公式戦の出場がわずか５試合に留まっている藤本。目に見える結果でアピールしたかっただけに、決定機をものにしたかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】90＋７分、藤本寛也にビッグチャンス到来も…
