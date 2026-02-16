260万回も再生され猫好き界隈をホッコリさせているのは、弟を気遣う猫ちゃんの様子。視聴者からは「見てるだけでホッコリします」「めちゃくちゃ可愛い過ぎです」「可愛いと可愛いで尊い…」などたくさんのコメントが寄せられていました。 【動画：赤ちゃんのことを見たら、『頭の上』で元野良猫が…あまりにも尊い『優しい行動』】 「毛がないから寒いだろう」 Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」