260万回も再生され猫好き界隈をホッコリさせているのは、弟を気遣う猫ちゃんの様子。視聴者からは「見てるだけでホッコリします」「めちゃくちゃ可愛い過ぎです」「可愛いと可愛いで尊い…」などたくさんのコメントが寄せられていました。

【動画：赤ちゃんのことを見たら、『頭の上』で元野良猫が…あまりにも尊い『優しい行動』】

「毛がないから寒いだろう」

Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」に投稿されたのは、元野良猫の「まぐろくん」が弟を気遣う姿。まぐろくんはおうちに迎え入れられた時点で推定10歳だったとのことで、小さな小さな「弟」が可愛くて仕方ない様子なのだそうです。

「弟」というのは、投稿主さんの息子さんのこと。このときは生後3か月だったといいます。この日のまぐろくんは、寝ている弟くんの頭の上に丸まっていたそう。まるで帽子のように、自分のからだで弟くんの頭を温めていたそうです。

守護神まぐろくん

実はまぐろくんは、ふだんから弟くんを守るように寄り添うことが多いとのこと。まだ赤ちゃんの弟くんに手加減のないスキンシップをとられても動じないそうです。ただ、となりで寝そべることが多いなか、この日はなぜか頭の上だったそうで…。

きっと、まぐろくんは寒い季節に弟くんを寒さから守ってあげたかったのでしょう。猫ちゃんからすると、まだ毛の少ない頭がいちばん寒そうに見えたのかもしれません。もふもふのしっぽで弟くんの頬をなで、しっかり温めていたそうですよ。

幸せな大家族

おうちには、柴犬の「きなこちゃん」、元保護猫の「しらたまちゃん」、元譲渡猫の「ごましおちゃん」もいるとのこと。ずっと外の世界でがんばって生きてきたまぐろくんにとっては、10歳を過ぎてようやくできた家族。大切に守りたいのでしょう。

赤ちゃんの弟くんを守るだけでなく、きなこちゃんになめてもらったり、しらたまちゃん・ごましおちゃんとくっついて眠ったりして過ごしているそうです。まぐろくん、家族がたくさんできてよかったね！

まぐろくんが弟の頭を包み込む投稿には、「私もこれで寝かしつけられたい…」「天然マフラー素晴らしい」「たぶん、猫さんも赤ちゃんの頭が温かく感じてる気がします」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」には、大家族が仲睦まじく暮らす様子が投稿されています。息子さんの成長も楽しみです！

写真・動画提供：Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。