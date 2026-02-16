17LIVEは、2026年4月1日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催される「北海道日本ハムファイターズ」公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント、『目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』～スペシャルナイターの主役になろう～』を、2026年2月15日より開催中だ。 （関連：【画像あり】公式戦の始球式に登板するのは誰だ） 「北海道日本ハムファイタ&#125