17LIVEは、2026年4月1日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催される「北海道日本ハムファイターズ」公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント、『目指せ始球式！『北海道日本ハムファイターズ×17LIVE』～スペシャルナイターの主役になろう～』を、2026年2月15日より開催中だ。

「北海道日本ハムファイターズ」とのコラボレーションにより実施されるこのイベント。2023年に開催され、ライバーおよびリスナー（ライブ配信視聴者）から好評だった『北海道日本ハムファイターズ×17LIVEスペシャルナイター 試合前セレモニーの主役になろう!!』に続く第2弾となる。

なお、イベントには「17LIVE」で活躍中の認証ライバーの方であれば、誰でも参加可能。上位に入賞した計10名のライバーには、4月1日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」で開催される公式戦（対 千葉ロッテマリーンズ）・始球式での投球権や、球場内コンコースビジョン・スタジアム内大型ビジョン・入場時に配布される“うちわ”への掲載、選手への記念品贈呈権、さらに大人気ファイターズガールとグラウンドでのYMCAダンス参加権など、多数のプライズ（賞品）が贈呈される。

イベントは2月22日まで開催しているので、ぜひチェックしてみてほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）