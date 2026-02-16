春から就職しこれまでとは大きく違う生活が始まる新社会人が必要な知識やマナーなどを学ぶ新社会人スタートセミナーが開かれ、信頼関係をつくるために大切なことなどを学びました。 【写真を見る】新社会人として必要な知識やマナーは？ 新社会人スタートセミナー （山形） このセミナーは春から新社会人として新しい生活を始める人たちの不安を減らそうと、鶴岡市と庄内地域産業復興