春から就職しこれまでとは大きく違う生活が始まる新社会人が必要な知識やマナーなどを学ぶ新社会人スタートセミナーが開かれ、信頼関係をつくるために大切なことなどを学びました。

【写真を見る】新社会人として必要な知識やマナーは？ 新社会人スタートセミナー （山形）

このセミナーは春から新社会人として新しい生活を始める人たちの不安を減らそうと、鶴岡市と庄内地域産業復興センターが毎年開いているものです。

この回には鶴岡市を中心に近隣の学校に通っている高校３年生およそ６０人が集まりました。





キャリアバンク キャリアコンサルタント 志鎌恵美さん「学生と社会人って色んなとこが変わってきます。色んなところが変わってくるがどういう所が違うかな？」

参加した高校生「時間を破ってしまったら信頼されなくなってしまうところ」

■コミュニケーションやビジネスマナーを説明

セミナーでは社会生活において重要になるコミュニケーションやビジネスマナーについて講師が説明しました。

コミュニケーションで大切なのは相手の話に耳を傾け共感しそして自分の考えを明確に伝えることだということです。

キャリアバンク キャリアコンサルタント 志鎌恵美さん「コミュニケーションを

とる意味としては、お互いに分かり合うため。その人のことを色々知ってお互いに分かり合う。これが信頼関係につながる」

またビジネスマナーでは基本的なあいさつや身だしなみについて説明されたほか、社会人に必要な要素として相手の立場で思いやりをもつことが伝えられていました。

■参加した高校生は

参加した高校生「社会人になることに対する責任とかをだんだん学べてきたので、これからの新社会人生活に向けていかしていきたい。挨拶は人間関係というか最初の一言。一番大事なことだと思うので挨拶が大事だと思う」

参加した高校生「社会人になるにはコミュニケーションとかも大事だと学べた。しっかりとマナーもちゃんとしている社会人になりたい」

社会人としての生活まであと少し、高校生は真剣な様子で講師の話を聞き、意識を高めているようでした。