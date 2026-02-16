2026Ç¯3·î5Æü¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î»°¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ê¢¨¡Ë¤À¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥×¥ì¥¤²èÌÌ¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º