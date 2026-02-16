¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¡È¹ÓÇÑ¤·¤¿ÃÏ¡É¤òºÆÀ¸¡©¡¡¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤Î·Á
¡¡2026Ç¯3·î5Æü¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤Î»°¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ê¢¨¡Ë¤À¡£
¡¡È¯É½Åö½é¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢2·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÂÎ¸³²ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È¤¤¤¦IP¤¬»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»Ì©¤Ê¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÂÎ¸³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨ÊÔÃí¡§ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ä¥¹¥Èー¥êー¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢º½¾ì¡ÊSandbox¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¼«Í³¤Ë·úÃÛ¡¢Ãµº÷¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÂÎ¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ê¿¨¤ê¤È¡¢ËÜºî¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖºÆÀ¸¡×¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤³¤¦¤ä¤Î¤Þ¤Á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÂçÃÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ
¡¡¤Þ¤º¤ÏËÜºî¤Î³µÍ×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ±Æ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤ÏÁðÌÚ¤¬¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤Æº½Çù²½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤³¤¦¤ä¤Î¤Þ¤Á¡×¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿ÃÏ¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Ø¤ó¤·¤ó¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¡×¡£¥á¥¿¥â¥ó¤Ï¿Í´Ö¤Î¤¹¤¬¤¿¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¤Ê¤¼¿Í´Ö¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤â¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥á¥¿¥â¥ó¤Ï¿Í´Ö¤Î»Ñ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Ææ¤ÏÊª¸ì¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿ÂçÃÏ¤ÎºÆÀ¸¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð´Ä¶²þÁ±¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤³¤¦¤ä¤Î¤Þ¤Á¤Ë½»¤à¡Ö¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤ËÍ£°ì»Ä¤Ã¤¿¥â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿ÎÐ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºîºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ï¤¶¡×¤ò¼«¤é¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¡¢¤½¤ì¤ò´Ä¶ºÆÀ¸¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÚ¤äÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿ºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ²È¶ñ¤äÆ»¶ñ¤òºî¤ë¥¯¥é¥Õ¥ÈÍ×ÁÇ¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤´¤È¤ËÅ¬¤·¤¿À¸Â©ÃÏ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹Í×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç4¿Í¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤Î»þ´Ö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Úー¥¹¤Ç³¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤³¤¦¤ä¤Î¤Þ¤Á¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î»Ä³¼¤ä¡¢°ÕÌ£¿¼¤ÊÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿´ÇÈÄ¤À¡£ËÁÆ¬¤«¤éÉº¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëËÒ²ÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¤°ú¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤É¤³¤È¤Ê¤¯Éº¤¦¡É¼ä¤·¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶¯¤¤Æ°µ¡ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¢£Áð¤à¤é¤ò¡ÖÃµ¤¹¡×¤«¤é¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¤Ø――¼õÆ°Åª¤ÊËÁ¸±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·Í×ÁÇ
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤òÍ·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥á¥¿¥â¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë·Ú²÷¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¸¥ã¥ó¥×Åù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¼«ºß¤Ë¶î¤±²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¤ï¤¶¤Î½¬ÆÀ¤¬¡¢¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ËÁ¯Îõ¤ÊºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥Õ¥·¥®¥À¥Í¡×¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Î¤Ï¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢º½Çù²½¤·¤¿ÃÏÌÌ¤ËÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤òÍ¿¤¨¤ÆÎÐ¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¡×¤Î¡Ö¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢´¥¤¤¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤ò½á¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ò°é¤àÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÊÑ´¹¤ÎÌ¯¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÎ¸³¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¤ï¤¶¤Ë¤Ï»ÈÍÑ²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÀ©¸Â¤Ë¼«Á³¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ê¥½ー¥¹´ÉÍý¤¬¡¢¥¹¥íー¥é¥¤¥Õ¤é¤·¤¤¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÅÀºß¤¹¤ëÁÇºà¤ò½¸¤á¡¢¥¯¥é¥Õ¥ÈÂæ¤Ç²È¶ñ¤äÆ»¶ñ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÈó¾ï¤ËÃæÆÇÀ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÃ±¤Ë¼«Ê¬¤Î½»½è¤ò¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¬¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¹¥¤à´Ä¶¡ÊÀ¸Â©ÃÏ¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ï¹¥¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥êー¥º¤ÇÁð¤à¤é¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤òÃµ¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁð¤à¤é¤ò°é¤Æ¡¢Èà¤é¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç½Æ°Åª¤Ê´î¤Ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ËÜºîÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤«¤ï¤Ã¤¿¤¹¤¬¤¿¡×¤ò¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÂÝ¤à¤·¤¿ÂÎ¤«¤é²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡Ö¥«¥Ó¥´¥ó¡×¤ä¡¢Çö¤¤ÌÓ¿§¤È¤Ï¤«¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¡¢À¤³¦¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö°Û¼Á¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Å¬±þ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤È¸òÎ®¤·¡¢¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¤´¤È¡×¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿ÂçÃÏ¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä³èµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤«¤é¤ÎÍê¤Þ¤ì¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ³¹Á´ÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤ê¤â¡Ö°ì½ï¤Ëºî¤ë¡×´î¤Ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤·Ò¤¬¤ê
¡¡ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤ÎÆâÍÆ¤âÉôÊ¬Åª¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇÂç4¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÆ±¤¸À¤³¦¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ³¹¤òÉü¶½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢¥½¥í¥×¥ì¥¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê»ñºà¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎºÆ·ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î·úÃÛ¥»¥ó¥¹¤ò¶¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ï¢ÂÓ´¶¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë·Ò¤¬¤ê¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¤Î¥Çー¥¿¤Ï¥Û¥¹¥ÈÂ¦¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î³¹¤ÎÈ¯Å¸¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êー¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥á¥¿¥â¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤ÊÊÑ¿È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¹Âç¤Ê³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¡Ö¥«¥¤¥ê¥åー¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÂç¶õ¤òÉñ¤¦¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÊÌ¤Î³¹¤Î±Æ¤ä¡¢±À¤Î¾å¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ì¤ÃÎ¤Î¥¨¥ê¥¢¡£Ãµº÷ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆæ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÉ³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ñ¸«¤ò»È¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤ÎÉþÁõ¤äÈ±·¿¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÍ×ÁÇ¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»êÊ¡¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÉÔ²º¤µ¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºîÃæ¤ÎÉñÂæ¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¿Í´Ö¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ç¤â¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ºÆÀ¸¤Î´î¤Ó¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¸Ï¤ì¤¿ÂçÃÏ¤ËÁðÌÚ¤¬²ê¿á¤¡¢À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿ÎÐ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¼Â¤Î»þ´Ö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Å·¸õ¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£µÞ¤¬¤º¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Úー¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥²ー¥àÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤à¿·¤·¤¤¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Nintendo Switch 2ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î5Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÎ¶ÅÄÍ¥µ®¡Ë