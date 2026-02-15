【モデルプレス＝2026/02/15】タレントのなえなのが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】25歳タレント、膝上ミニスカ制服風スタイル◆なえなの、ミニスカ制服風スタイルなえなのは、大きめのグレーのトレーナー、膝上丈のミニスカート、ハイソックスを合わせた制服風スタイルを披露した。◆「TGC in あいち・なごや」テーマは「T