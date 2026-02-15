なえなの、膝上ミニスカ×ハイソックス 制服風スタイルで魅了【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントのなえなのが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】25歳タレント、膝上ミニスカ制服風スタイル
なえなのは、大きめのグレーのトレーナー、膝上丈のミニスカート、ハイソックスを合わせた制服風スタイルを披露した。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられた。（modelpress編集部）
