3年前の“心残り”を晴らす食事会…日本語の投稿に米ファンも興味野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿に「臨時アドバイザー」として参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ソフトバンク・牧原大成内野手との食事会の様子を公開した。日本語で綴られた“いい話”に、海外ファンからも「英語に訳して」と興味津々の声が上がっている。ダルビッシュは「自分から2人で食事に行こうと