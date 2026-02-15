黒木メイサが俳優として再び注目を集めている。彼女にとって16年ぶりの日曜劇場出演作となる『リブート』（TBS系）第3話でキーパーソンを担ったのだ。 参考：超ときめき♡宣伝部 吉川ひより、日曜劇場『リブート』第4話に出演「本当に緊張した」 【▷】TVerで『リブート』第3話をみる（無料配信中）黒木が演じるのは、儀堂（鈴木亮平）の妻・麻友。儀堂に対して疑念を抱いていた