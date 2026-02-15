国際高等研究所（京都府木津川市）とけいはんな万博２０２５運営協議会は、９月に京都府精華町で開催された京都大の山中伸弥教授と島津製作所の田中耕一エグゼクティブ・リサーチフェローによるシンポジウムの全編記録を動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開している。【動画】山中伸弥氏と田中耕一氏による講演シンポジウムは同研究所長を務め、京大総長や理化学研究所理事長などを歴任した故松本紘さんが企画。けいはんな万