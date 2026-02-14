スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月8日（日）の放送では、子育てを終え、趣味や仕事に意欲を燃やすものの、どこか満たされない思いを抱える女性からのメッセージに、江原が人生をより深く楽しむためのヒントを贈りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞主人と娘がいます。主人は