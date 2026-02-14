Chevonが、4月8日（水）にリリースするメジャー1stアルバム『三者山羊』（ヨミ：サンシャサンヨウ）のジャケットおよび収録楽曲を発表した。ジャケットは通常盤・MV盤・ライブ盤それぞれで各メンバーカラーを用いた山羊の絵が描かれており、FC盤はその3つを掛け合わせたビジュアルとなっている。CDにはリード曲「B.O.A.T」を含む新曲4曲に加え、「冥冥」「FLASH BACK!!!!!!!!」といった既存の人気曲、さらに一昨年リリースされた「