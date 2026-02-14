Chevon、メジャーメジャー1stアルバム『三者山羊』ジャケット＆収録曲を一挙公開
Chevonが、4月8日（水）にリリースするメジャー1stアルバム『三者山羊』（ヨミ：サンシャサンヨウ）のジャケットおよび収録楽曲を発表した。
ジャケットは通常盤・MV盤・ライブ盤それぞれで各メンバーカラーを用いた山羊の絵が描かれており、FC盤はその3つを掛け合わせたビジュアルとなっている。
CDにはリード曲「B.O.A.T」を含む新曲4曲に加え、「冥冥」「FLASH BACK!!!!!!!!」といった既存の人気曲、さらに一昨年リリースされた「銃電中」の2026年ver.など全13曲が収録。ジャンルにとらわれない多彩な楽曲が集まり、Chevonのこれまでとこれからを一度に楽しめるアルバムだ。
あわせて、各CDショップ＆ECサイト購入者特典の絵柄も解禁となった。
Major 1st Album『三者山羊』
発売日：2026年4月8日（水）
予約：https://chevon.lnk.to/0408_CD
FC盤予約：https://fanicon.net/fancommunities/5894
■通常盤【AL】
税込：\3,300（税抜：\3,000）
同梱内容:CD
■LIVE盤【AL+Blu-ray】
税込：\7,244（税抜：\6,585）
同梱内容:CD＋Blu-ray1枚
（2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定）
■MV盤【AL+Blu-ray】
税込：\6,900（税抜：\6,273）
同梱内容:CD＋Blu-ray1枚（Music Video 15曲収録）
■FC盤【AL+Blu-ray】
税込：\14,472（税抜：\13,156）
同梱内容:CD＋Blu-ray2枚組＋グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形）
▼通常盤【AL】
同梱内容:CD
＜収録内容(全形態共通)＞
全13曲収録
1. 冥冥
2. さよならになりました
3. デイジー
4. さよなら、アイリーン
5. FLASH BACK!!!!!!!!
6. るてん
7. DUA･RHYTHM
8. B.O.A.T ★リード曲
9. ハルキゲニア
10. 菫
11. 愛の轍
12. 春の亡霊
13. 銃電中 (2026 ver.)
▼LIVE盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray
CD：全13曲収録予定
Blu-ray：Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
2025年11月15日にZepp Hanedaにて開催された「よしなに〜全国編〜」ファイナル公演を収録
▼MV盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray
CD：全13曲収録予定。
Blu-ray：Music Video 15曲収録予定
▼FC会員限定
FC盤【AL+Blu-ray】
同梱内容:CD＋Blu-ray2枚組＋グッズ
CD：全13曲収録予定
Blu-ray DISC1：
・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演
・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
2025年6月30日、そして11月15日にZepp Hanedaにて開催された「Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM」「よしなに〜全国編〜」収録の2公演を収録予定
Blu-ray DISC2：
Music Video 15曲収録予定。
グッズ：大きなしぇぼんくん人形
■CDショップ＆ECサイト購入者特典
【流通盤（全3形態）】
TOWER RECORDS：B2ポスター
HMV：缶バッチ
セブンネット：A4クリアファイル
Amazon：メガジャケ
汎用特典：ステッカー
音楽処：トレーディングカード
【FC盤】
FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート
＜Chevon ONE MAN TOUR 2026＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside
2026年9月13日（日）横浜アリーナ
1Fスタンディング \6,500（入場整理番号付 / ドリンク代別途必要）
2F指定席 \6,500（ドリンク代別途必要）
2F立見 \6,500（入場整理番号付 / ドリンク代別途必要）
※横浜アリーナのみ全席指定 \8,800
▼一般販売
受付期間 2026 年2月28 日（土）10:00 〜