【モデルプレス＝2026/02/14】アーティストの山本彩が2月13日、自身のInstagramを更新。セットアップ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】32歳元NMBセンター「唯一無二」色白美脚◆山本彩、美脚輝くクールなセットアップ姿披露山本は「奥野翔太 Billboard Live 2026＠東京2ndステージにゲストとして出演させていただきました」と報告。「ひとつの曲にいくつもの顔を持たせる そんなおっくんの音楽愛と才能に楽しませてもら