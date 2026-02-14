山本彩、ミニ丈×ロングブーツから色白美脚スラリ「かっこいいと可愛いで最強」「唯一無二の存在感」
【モデルプレス＝2026/02/14】アーティストの山本彩が2月13日、自身のInstagramを更新。セットアップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NMBセンター「唯一無二」色白美脚
山本は「奥野翔太 Billboard Live 2026＠東京2ndステージにゲストとして出演させていただきました」と報告。「ひとつの曲にいくつもの顔を持たせる そんなおっくんの音楽愛と才能に楽しませてもらいっぱなしなひとときです」とコメントし、ライブのオフショットを投稿した。黒のチェック柄セットアップに透け感のあるインナーを合わせ、ミニ丈ボトムスからは白く美しい脚がのぞく、クールなジャケットスタイルを披露。ロングブーツを合わせ、スタイリッシュに着こなしている。
この投稿に「唯一無二の存在感」「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群で見惚れる」「ロングブーツの合わせ方最高」「ライブの雰囲気も伝わってくる」「さや姉のクール系コーデめちゃ好き」「かっこいいと可愛いで最強」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本彩、美脚輝くクールなセットアップ姿披露
◆山本彩の投稿に反響
