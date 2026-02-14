スターラックス航空は、下地島〜台中線を3月29日から増便する。2月13日から火・金曜の週2往復で運航を開始する。3月29日からは月・水・金・日曜の週4往復に増便する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は下地島発、台中発ともに1時間20分。この他に、2月12日に運航を再開する下地島〜台北/桃園線も、3月29日から週3往復、10月1日から週4往復に増便する。■ダイヤJX309下地島（10：40）〜台中（11：00）／月・水・金・日