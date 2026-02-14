京都府宮津市日置の若手農家が2020年から手がけるレモン栽培が軌道に乗り始めた。温暖な気候で育つレモンを降雪地で育てる挑戦で、雪対策や販路確保の努力を続けてきた。今シーズンは1トン以上の収穫が見込める実りの冬に結実した。【写真】日本海を臨む丹後地域で、こんなにたわわに実るなんて？！農家は矢野大地さん（34）。21年に高知県からUターンし、特徴のある農産物を作って地域の魅力につなげようと、遊休農地を活用し