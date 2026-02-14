ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メイク道具をかわいくひとまとめにできる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「メイクボックス」ミッキーマウス © Disney 価格：15,900円（税込）サイズ：幅27.5、奥行