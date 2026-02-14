課題の締め切りが迫っているのにやる気が出ずダラダラしてしまったり、他にやるべきことがあるのに突然家の掃除をしたくなったりすることは誰しも経験があるものです。こうした「先延ばし」は、ちょっと考えを変えるだけで改善するとして、強迫性障害などを専門とする心理学講師のアンネミーケ・アペルギス・ショウテ氏が回避方法を伝授しました。Why procrastination isn’t laziness - it’s rigid thinking that your brain can