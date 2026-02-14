14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比480円高の5万7470円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては528.03円高。出来高は1万2397枚となっている。 TOPIX先物期近は3859.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.65ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5