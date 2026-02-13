「投資は毎月コツコツ積み立てるもの」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。 しかし、「今120万円を一括で投資したほうが、毎月1万円を積み立てるよりも10年後に40万円も多く増える」ということも、現実には起こり得ます。 本記事では、NISAの基本を整理したうえで、「一括投資」と「積立投資」を同じ条件で比較し、なぜ差が生まれるのか、そして「積立が原則」という考え方は本当に間違いなのかを解説します。