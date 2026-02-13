2月8日の衆院選の大敗を受け、中道改革連合・野田佳彦共同代表（68）、斉藤鉄夫共同代表（74）が辞任したことに伴い、早くも13日に代表選が実施される。18日には特別国会の召集が予定されており、時間が残されていない中、新リーダーの選出、新執行部の発足と、中道は慌ただしさを増している。代表選に立候補するのは、いずれも立憲民主党出身で、衆院選小選挙区を勝ち抜いた小川淳也氏（54）、階猛氏（しな・たけし/59）の2人だ。