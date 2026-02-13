ヒップホップユニット、RHYMESTER（ライムスター）のラッパーで俳優としても活動するMummy−D（55）がインフルエンザ罹患により、参加予定だった15日開催のトークイベントを欠席することが13日、公式サイトで発表された。公式サイトでは「この度、Mummy−Dに発熱等の症状があり医療機関を受診したところ、インフルエンザB型の感染が確認されました」と報告。「つきましては医師の指示のもと、本人の体調回復および感染拡大防止を最