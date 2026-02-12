＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ予選 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、スノーボード女子ハーフパイプ予選が行われ、日本選手4名全員が決勝進出を決めた。 16歳の若手2選手が好調な滑りを見せ、特に清水さら（TOKIOインカラミ）が2位、工藤璃星（TOKIOインカラミ）が4位と上