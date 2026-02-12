豪ドルややしっかりも、落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは0.71台前半推移。昨日米雇用統計後のドル高に0.7070台まで下げた後、0.71台前半へ反発。その後0.7100割れをいったん見せるも、NY午後に再び上値をトライする展開。オセアニア・東京市場は0.71台前半推移。ドル安局面で昨日高値を更新も0.7150に届かず売りが出た。豪州の目立った材料ではなく、直近のドルの動きに反応。 対円ではドル円が152円20