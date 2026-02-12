ハードオフコーポレーション [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.1％減の25.3億円に減り、通期計画の36.6億円に対する進捗率は69.2％にとどまり、5年平均の78.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.7％増の11.2億円に拡大