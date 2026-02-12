お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が10日、オフィシャルブログを更新。防災士資格取得試験に合格したことを報告し、喜びあふれる心境をつづった。 この日、東は「合格通知は可愛い！」と題してブログを更新。「合格通知！」と切り出し「いい年こいても合格は嬉しい」「昨日帰ったら届いてた」と郵送で届いた合格通知を手にした瞬間を振り返った。 受験者名として東の本名や「試験結果 合格」と記された「防災士資格取得試験結果の