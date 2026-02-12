この先2月13日(金)〜2月26日(木)は、日本海側を中心に雲や雪・雨の日が続く一方、太平洋側や西日本では晴れて暖かい日が多くなります。18日(火)前後は広く雨や雪となる可能性があり、2週目は高気圧に覆われ晴れや曇り中心の天気が続く見込みです。日本海側は曇りで雪や雨の日が多い2月13日(金)から19日(木)にかけては、北海道の日本海側や北陸で雪や雨のぐずついた天気が続きます。14日(土)〜15日(日)は低気圧や前線の通過で札幌や