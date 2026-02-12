12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比26.5％減の2651億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.5％減の1899億円だった。 個別ではＮＥＸＴ医薬品 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 、上場インデックスファンド２２５ 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル 、ｉＦｒｅｅＥＴ