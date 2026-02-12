12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比26.5％減の2651億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.5％減の1899億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> 、上場インデックスファンド２２５ <1330> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> など92銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> が9.80％高と大幅な上昇。



一方、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.79％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は4.49％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.68％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.41％安、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> は3.02％安と大幅に下落した。



日経平均株価が45円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1241億6200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1610億3900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が147億8300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が125億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が122億6300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が90億8800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が65億400万円の売買代金となった。



株探ニュース

