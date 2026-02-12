バルセロナのハンジ・フリック監督が、12日に行われるコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝1stレグのアトレティコ・マドリード戦の会見に出席。会見にてフリック監督はこの大会を勝ち進んでいく難しさを語った。現在ラ・リーガ首位で、先月のスーペルコパで優勝したバルセロナ。国内3大タイトルの一つであるこのコパ・デル・レイを、バルセロナは今大会ここまでCDグアダラハラ、ラシン・サンタンデール、アルバセテを下して準