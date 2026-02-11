フィギュアスケート男子SPミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、マキシム・ナウモフ（米国）が85.65点をマークして14位発進した。昨年1月の飛行機事故で両親が死去。悲しみを抱えて臨んだ夢舞台での好演に、中継の人気解説者が優しく称えた。2番滑走で登場したナウモフは4回転サルコー、トリプルアクセル、3-3回転の連続ジャンプに成功。得点を待つキスア