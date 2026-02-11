フィギュアスケート男子SP

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、マキシム・ナウモフ（米国）が85.65点をマークして14位発進した。昨年1月の飛行機事故で両親が死去。悲しみを抱えて臨んだ夢舞台での好演に、中継の人気解説者が優しく称えた。

2番滑走で登場したナウモフは4回転サルコー、トリプルアクセル、3-3回転の連続ジャンプに成功。得点を待つキスアンドクライでは、1枚の写真を掲げた。

写っていたのは、リンクで両親と手をつないだ幼少期の自身。ナウモフの父ワジム・ナウモフさん、母エフゲニア・シシコワさんは世界選手権ペアで優勝経験がある。昨年1月、米ワシントンで起きた飛行機事故で、乗っていた2人は亡くなった。

夢舞台での好演技に、中継で解説を務めた2014年ソチ五輪男子5位の町田樹さんは「本当に素敵な演技でした。おめでとう」と優しく称えた。一言ではあったが、町田さんのコメントには視聴者の感動が止まらない。

Xには「町田くんの“おめでとう”の響きがほんと優しかった」「町田先生が『おめでとう』て仰って泣いてしまった」「町田先生からの贈り物のような『おめでとう』の言葉」「町田センセが優しく『おめでとう』て言った瞬間に涙腺緩んだわ…」などの声が上がっていた。



