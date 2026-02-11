トッテナム・ホットスパーは11日、トーマス・フランク監督の解任を発表した。アンジェ・ポステコグルー監督に代わり、今シーズンからトッテナムの指揮官に就任したフランク監督。今季はUEFAチャンピオンズリーグでは決勝トーナメント進出を決めるなど勝ち進んでいたが、肝心なリーグ戦では低迷。開幕から調子を上げることができず、ここまで7勝8分11敗の勝ち点29で16位。なお降格圏にいる18位ウェストハムとは5ポイント差となって