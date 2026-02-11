ヒューストン・ロケッツ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年2月11日（水）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 102 - 95 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ロサンゼルス・クリッパーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリ&#12540