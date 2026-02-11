岐阜県瑞浪市の市営住宅で11日未明、成人女性2人と小学生とみられる女の子が倒れているのが見つかり、いずれも死亡しました。部屋からは大量の練炭が見つかっています。警察によりますと、11日午前2時半前、瑞浪市南小田町1丁目の市営大法原団地の一室で「警報音が鳴っている」と、隣の部屋に住む女性から110番通報がありました。消防が窓ガラスを割り室内へ入ったところ、50代から60代くらいと30代から40代くらいの女性2人