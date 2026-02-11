『ビバリーヒルズ・コップ』『星の王子ニューヨークへ行く』シリーズなどのエディ・マーフィが、Amazon MGMが製作する新作コメディ映画『アタッチメント・ペアレンティング（原題：Attachment Parenting）』に出演することがわかった。米が報じている。 本作はジュリアナ・バゴットによる同名短編小説を映画化するもおで、往年のスタジオ・コメディ作品を彷彿とさせるトーンになるという。心