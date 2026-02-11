神尾楓珠＆平手友梨奈 俳優の神尾楓珠と、歌手で女優の平手友梨奈が11日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表した。【写真】結婚を報告するそれぞれのインスタ。平手のインスタでは２ショット写真も結婚を伝える連名の書面では「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々の感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守ってい