【モデルプレス＝2026/02/10】元飛び込み競技選手の馬淵優佳が2月10日、自身のInstagramを更新。競泳日本代表の瀬戸大也との離婚を発表した。【写真】競泳・瀬戸大也＆馬淵優佳の2ショット◆瀬戸大也＆馬淵優佳、離婚成立を報告馬淵は「応援してくださる皆様へ」とし、「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで