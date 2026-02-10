馬淵優佳、瀬戸大也との離婚成立を報告「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら」2017年に結婚
【モデルプレス＝2026/02/10】元飛び込み競技選手の馬淵優佳が2月10日、自身のInstagramを更新。競泳日本代表の瀬戸大也との離婚を発表した。
【写真】競泳・瀬戸大也＆馬淵優佳の2ショット
馬淵は「応援してくださる皆様へ」とし、「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります」と伝え、「関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います」と記した。
瀬戸もInstagramで離婚を報告し、「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」と説明。「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです」と伝え、「選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
2人は、瀬戸の誕生日である2017年5月24日に結婚。2018年に第1子女児、2020年第2子女児が誕生した。2020年9月には、一部週刊誌に瀬戸の不倫が報じられていた。（modelpress編集部）
◆瀬戸大也＆馬淵優佳、離婚成立を報告
◆瀬戸大也＆馬淵優佳、2017年に結婚
