「結局、監督は頭脳を使えるか」スペインで、監督ライセンスを与える教授が教えてくれた言葉である。賢くないリーダーに「率いる」「決断する」という行為の正当性は望めない。「悪い人ではない。よく頑張ったし、時間があったら」成績不振だったリーダーに投げかけられる優しい言葉は慈悲深いが、同時にみじめさも誘う。現代の集団マネジメントでは、レベルが高くなればなるほど人柄だけでは不十分である。一軍を率いるのは