[2.8 J1百年構想リーグWEST第1節 福岡 - 岡山 ベススタ]J1百年構想リーグWEST第1節のアビスパ福岡対ファジアーノ岡山で、岡山DF大森博と福岡MF名古新太郎の接触をめぐって、大森に提示されたイエローカードが審判団の協議で名古へと対象者が変更される珍しい事象が発生した。この試合の前半38分、サイドで大森と名古の両選手がボールに反応したところ、大森がボールに触れた後に両選手が接触して転倒。主審は大森のファウルと