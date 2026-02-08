ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝で、岡山市出身の木村葵来選手が金メダルを獲得しました。 日本時間のきょう（8日）未明行われた男子ビッグエア決勝で、木村選手は3本のうちの1本目で5回転半を確実に決めます。2本目で4位に後退するも迎えた3本目で再び5回転半を完璧に決め、大逆転で今大会日本勢第1号の金メダルに輝きました。 この種目での男子のメダル獲得は史上初。木村選手は五輪初挑