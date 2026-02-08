8日に行われる予定だった明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節のSC相模原対ザスパ群馬戦が、降雪・積雪の影響により中止となった。14時より『相模原ギオンスタジアム』で開催予定だった。開幕節ではすでに、栃木SC対ヴァンラーレ八戸戦と大分トリニータ対レイラック滋賀FC戦も中止が発表されており、3試合目の中止決定となった。各試合の代替日、および中止試合のチケットの扱いについては、決定次第発表